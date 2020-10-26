Названо кращі дешеві авто, які можна купити за кордоном: ціни і фото

На порталі Obozrevatel опублікували список автомобілів, які мають дешеву ціну і практичність, інформує Твоя МАШИНА.

Ми вже опубліковували список найдешевших автомобілів на українському ринку, і там перше місце посідає Lada Granta , виготовлена на автозаводі в Запоріжжі (ЗАЗ), її вартість починається від 214 170 грн., це близько 7 600 доларів. А от на світовому ринку є автомобілі, які мають меншу ціну та гарну якість. Але ці авто не представлені офіційно на українському ринку.

Renault Kwid

Випускається з 2015 року, схожий на Renault Sandero, але більш компактний. Вартість складає 4 000 доларів.

BAIC Changhe EV2

Китайський автомобіль, копія Suzuki Wagon R на домашньому ринку коштує близько 5 000 доларів.

Suzuki S-Presso

Компактний кросовер коштує близько 5 200 доларів.

Renault Triber

Цей автомобіль має 7 посадочних місць і коштує 8 000 доларів.