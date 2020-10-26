Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Нагорном Карабахе

Новый режим гуманитарного прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу с 8:00 26 октября по местному времени.

Об очередном перемирии в зоне конфликта было объявлено в совместном заявлении Армении, Азербайджана и США. Оно опубликовано на сайте Госдепартамента, – передает Медуза.

“США способствовали проведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы с тем, чтобы приблизить Армению и Азербайджан к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Сразу после вступления перемирия в силу обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня”, – говорится в сообщении.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли город Тертер и близлежащие села в Карабахе.

Затем в армянском Минобороны сообщили, что азербайджанские вооруженные силы открыли артиллерийский огонь по позициям армии Карабаха на северо-восточном направлении региона.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны уже дважды договаривались о перемирии: сначала с 10 октября, а потом с 18 октября. Оба они были сорваны.