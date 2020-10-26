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Посли G7 прокоментували вибори в Україні

26.10.2020

Посли країн «Великої сімки» (G7) привітали українців з місцевими виборами, нагадавши, що це — «демократія в дії».

Заява послів опублікована у Twitter.

«Посли країн G7 вітають українців із реалізацією свого демократичного права голосу. Це — демократія в дії: громадяни, які беруть безпосередню участь у житті своїм міст та регіонів», — йдеться в повідомленні. 

Також дипломати висловили сподівання, що 18 громад, які не змогли проголосувати на місцевих виборах, якнайшвидше зможуть обрати своїх представників.

Йдеться про громади на Донеччині та Луганщині, де ЦВК не призначила вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій. Не було виборів і на окупованих територіях.

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