Уютный костюм песочного оттенка: идеальный повседневный образ Дженнифер Лопес

Идеальный образ на осень

Осень — то время, когда не хочется выходить из дома, а если уж и приходится это сделать, то лучше выходить в свет в чем-то теплом, мягком и уютном. Так и поступает певица Дженнифер Лопес: летом звезда выходила на улицу исключительно в спортивной экипировке, а теперь сменила ее на костюм из нежной шерсти песочного оттенка. Удобный комплект Лопес сочетает с белыми кедами и сумкой Hermès со змеиным принтом. А завершают повседневный образ крупные солнцезащитные очки — просто и стильно!

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