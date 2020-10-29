У Філадельфії вводять комендантську годину на тлі заворушень

Влада американського міста Філадельфія оголосила комендантську годину в середу після двох ночей заворушень, пов’язаних з останнім убивством поліцією афроамериканця.

Про це пише “Дзеркало тижня”.

Загальноміська комендантська година триватиме з 21:00 до 06:00 (з 01:00 до 10:00 за Гринвічем у четвер), йдеться в повідомленні на сайті уряду міста.

Тисячі людей вийшли на вулиці Філадельфії, де почалися грабежі і насилля, після того як у понеділок поліція застрелила 27-річного Уолтера Уоллеса, який ніс ніж.

Його сім’я сказала, що він страждає на психічний розлад, і запитала, чому замість цього поліцейські не застосували до нього електрошокер.

Смерть Уоллеса і спричинені нею протести також відродили політичне зіткнення між республіканцями і демократами менш ніж за тиждень до виборів.

У США сталася хвиля протестів і заворушень після вбивства поліцією Джорджа Флойда в травні в Міннесоті.

У багатьох протестах поліція звинувачувалася в расизмі і жорстокості, але Трамп зосередив увагу на заворушеннях, щоб підтримати свої заяви про те, що він є кандидатом від «правопорядку» в його передвиборчій битві проти Джо Байдена.

У вівторок претендент від Демократичної партії і його напарниця Камала Харріс заявили, що їх «серця розбиті» через сім’ю Уоллеса.

Але вони також закликали демонстрантів до мирного протесту.

«Ніяка злість щодо реальної несправедливості в нашому суспільстві не виправдовує насильство», – заявили вони.

«Мародерство – це не протест, це злочин. Воно відволікає увагу від реальної трагедії обірваного життя», – додали Байден і Харріс.

Два офіцера застрелили Уоллеса близько 16:00 (20:00 за Гринвічем) в понеділок вдень після того, як він відмовився впустити ніж, оскільки його мати намагалася утримати його.

На відео вбивства, розміщеному в соціальних мережах, видно, як Уоллес відштовхнув свою матір, а потім пішов до поліції.

«Покладіть ніж», – крикнув один з офіцерів на відео, яке зникло, коли офіцери відкрили вогонь. Комісар поліції Філадельфії почав розслідування стрілянини.