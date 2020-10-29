Министр юстиции: Решение Конституционного суда могло быть хуже

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что решение Конституционного суда по антикоррупционной реформе могло быть хуже.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Если коротко, новости плохие, но могло быть хуже, и свет в конце тоннеля точно есть», — заявил он.

По словам Малюськи, КСУ признал неконституционными контрольные полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции за судьями.

При этом министр заявил, что власть наработает новый закон, в котором ограничат или исключат влияние НАПК на судей.

«Скорее всего, судьи получат свой отдельный механизм контроля над доходами и расходами, который не будет уступать НАПК, то есть антикоррупционный контроль за судьями будет сохранен», — рассказал он.

Также Малюська считает, что в Конституционном суде посчитали уголовное наказание за недостоверное декларирование слишком жестким, а потому наказание придется изменить на административное.

Кроме того, министр рассказал, что суд не отменял уголовную ответственность за незаконное обогащение.

«Остался действовать и электронный реестр деклараций, хотя доступ к его данным будет ограничен (надеюсь ненадолго)», — написал Малюська.