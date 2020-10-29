Який продукт здатен захистити від інсульту

Вчені радять усім жінкам в постменопаузі їсти банани. Вони дозволяють скоротити ризик інсульту. Повідомляє The Daily Mail.

Протягом 11 років фахівці проводили обстеження 90137 жінок 50-79 років. Предмет інтересу — обсяг споживання калію, наявність історії інсульту або факт смерті.

Банани, як відомо, багаті калієм. І вони здатні знизити ризик інсульту приблизно на чверть. На початок дослідження ні у кого з учасників не було історії інсультів, а їх середнє споживання калію становило 2,611 міліграма в день. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, в день жінкам слід споживати 3,510 міліграма і більше. Лише 16,6% учасників дослідження споживали калій в даному обсязі. Банан середнього розміру містить приблизно 430 міліграмів.

Жінки, які споживали найбільше калію, на 12% рідше переживали інсульт в цілому і на 16% рідше переживали ішемічний інсульт в порівнянні з жінками, що споживали калію найменше. Серед жінок, що не страждали від підвищеного тиску і споживали найбільше калію, ризик ішемічного інсульту був знижений на 27% і на 21% – ризик всіх типів інсульту. А ось в групі страждали від гіпертонії жінки, які споживали найбільше калію, мали знижений ризик смерті. Але ось калій у них ніяк не впливав на ризик інсульту.

Отже, активне споживання калію може принести більше користі до того, як розвинеться гіпертонія. При цьому жінки з групи активно споживали калій на 10% рідше вмирали раніше покладеного терміну. Продукти, багаті калієм включають картопля, солодка картопля, банани та білу квасолю. Необхідну дозу калію можна отримувати з’їдаючи щодня 2-3 банани.

: greenpost.ua

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