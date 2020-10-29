Времени у Зеленского все меньше: бездействие власти снижают шансы на спасение украинцев

Это очень важно. Вчера во Франции выступал Макрон и объявил, что с пятницы, 30 октября, по всей стране вводится режим карантина.

По его словам, вторая волна эпидемии коронавируса будет намного тяжелее первой и может унести больше жизней. Кроме того он озвучил, что идея «коллективного иммунитета» была полностью отвергнута правительством Франции, так как, по оценкам профильных экспертов, подобная стратегия могла бы привести к смерти более 400 тысяч французов.

Во время карантина будет ограничено передвижение между различными регионами. «Вместе с тем, вы сможете выйти из дома, чтобы поехать на работу или посетить врача, подышать свежим воздухом или сделать необходимые покупки», — сказал Макрон. Не будут работать кафе и рестораны. При этом продолжат работать учебные заведения, включая детские сады, школы, колледжи, вузы. Предприятиям рекомендовано перевести работников на удаленную работу, если это позволяет производственный процесс.

Схожий карантин водится и в Германии. Эти меры крайне непопулярны среди населения, но это делается, чтоб снизить рост количества заболевших и снизить нагрузку на медицинские системы этих стран. Задача спасти как можно больше жизней. А что же у нас?

Я понимаю, что у Зеленского профильные эксперты это Ермак, Арахамия и Радуцкий, но если он не осознает всю опасность, которую несет COVID-19 украинцам и не начнёт в ближайшее время вводить меры, не создаст программы финансовой помощи и поддержки населения и бизнеса на период карантина, и не перестанет тратить деньги из фонда COVID-19 на дороги, то каждый умерший украинец, которому не смогут помочь врачи из-за отсутствия мест в больнице или отсутствия аппарата ИВЛ, будет на его совести. Это он своим бездействие снижает их шансы на спасение. И времени у Зеленского все меньше и меньше.

Хотя Зеленский может подумать, что 400 000 жизней украинцев — это не такая уж и большая цена вопроса, а Украина не Франция и можно реагировать не как Макрон. Выбор останется за Зеленским. Но от этого зависит спасение жизни реальных людей. Наших сограждан. И промедление действительно будет смерти подобно. Для многих.