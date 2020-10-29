По новым дорогам — в тюрьму

35 млрд грн — весьма значительная сумма, чтобы чиновники, которые допустили фальсификацию и хищение, получили наказание в виде пожизненного заключения. Надеюсь, «Слуги народа» по результатам президентского опроса успеют принять закон о пожизненном заключении для коррупционеров.

Потому что виновные в разбазаривании COVID-фонда являются первыми претендентами, на которых президентская инициатива должна быть испробована.

Кто, как и зачем обманул депутатов с «ковидными» деньгами.

Является ли это очередной тягой президента и его фракции к пустому пиару ценой человеческих жизней или же попыткой прикрыть миллиардные хищения из государственного бюджета? Теперь, когда количество больных коронавирусом возрастает изо дня в день, издевательством представляются даже слабые рассказы о том, что средства на борьбу с эпидемией тратятся на дороги, потому что по этим дорогам люди поедут в больницы. Что уже говорить о заявлении руководителя «Укравтодора» Александра Кубракова, который, по просьбе главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщил журналистам, что назвать сформированный спецфонд Covid-фондом было коммуникационным промахом. Ведь деньги, которые Украина получила от «Газпрома» в результате мирного урегулирования спора, и которые были перечислены в этот фонд, должны идти на дороги. Руководитель «Укравтодора» действительно считает, что абсолютно правильно пустить 35 млрд грн из Covid-фонда не на помощь медицинской системе, а на ремонты дорог, и ошибку видит лишь в названии фонда.

Напомним, на этот момент более 16 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом правительство израсходовало на ремонт дорог, а на ремонт больниц — в десять раз меньше: 1,6 млрд грн. Количество больных возрастает, а деньги из фонда планово и своевременно распределяются только на дороги, будто асфальт действительно может лечить коронавирус. А проблема, оказывается, в названии фонда.

Стоит вопрос, кто обманывает: руководитель «Укравтодора» журналистов сегодня или члены бюджетного комитета Верховной Рады обманули парламентариев, когда они голосовали за его создание? Но, независимо от того, каким будет ответ, квалифицировать такие действия можно именно по статьям Уголовного кодекса.

Так, 13 апреля Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» №553-ІХ, статьей 28 которого предполагалось:

«Создать в составе Государственного бюджета Украины фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СoV-2, и ее последствиями на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины указанной болезни, и на протяжении 30 дней со дня отмены этого карантина».

Как видим, в законе четко указана цель создания фонда — предотвратить распространение на территории Украины болезни COVID-19.

Дальше, в этой же статье перечислены семь направлений, на финансирование которых направляются средства из образованного фонда. Но ни в одном из них нет никакого упоминания о дорогах.

Так что вопрос не в названии. Принятый закон не предусматривал никакой возможности расходовать средства ковидного фонда на строительство дорог, и при создании фонда такая цель не ставилась.

Дальше — больше. На официальном сайте президента в день подписания им указанного закона размещена новость, которая, в частности, конкретизирует:

«Согласно закону, в составе госбюджета создается Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства будут направляться на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19».

Таким образом, президент, подписывая указанный закон, тоже был уверен, что средства из этого фонда будут направляться именно на противодействие ковиду, а не на дороги.

Если посмотреть на сам законопроект, то он также не дает оснований сомневаться, что средства ковидного фонда назначались не для ремонта дорог.

Авторами законопроекта №3279-д выступала группа народных депутатов «Слуги народа» во главе с руководителем бюджетного комитета Ю.Аристовым. Согласно выводу Главного научно-экспертного управления парламента, указанный фонд является именно целевым фондом, и цели, на которые могут тратиться его средства, перечислены в этой же статье 28. Но среди них нет никакого упоминания о дорогах. И в этой части законопроект во время прохождения процедуры согласования и голосования не подвергался изменениям. Следовательно, и авторы законопроекта не предусматривали возможности расходовать средства из Covid-фонда на какие-либо связанные с дорогами цели.

Дальше, если посмотреть внимательнее на приложения к законопроекту со статьями затрат, то, согласно им, планировалось не увеличить, а, наоборот, уменьшить расходы на «Укравтодор» на 80,97 млн грн.

Так же стенограмма заседания парламента в день принятия указанного законопроекта четко разграничивает средства, которые должны были выделяться на строительство дорог и Covid-фонд:

«Большое строительство в приоритете, на дорожный фонд заложена беспрецедентная сумма — 72 миллиарда гривен… Проект Госбюджета предусматривает создание Фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями, его бюджет — 64,7 миллиарда гривен. Я даю исчерпывающий ответ на главные вопросы, что включает в себя фонд. Это дополнительные выплаты медицинским работникам, которые спасают украинцев; закупка медицинского оборудования; выплаты украинцам, потерявшим работу из-за коронавируса; предоставление денежной помощи членам семей медицинских работников».

Именно так на заседании Рады представил законопроект и создание Covid-фонда премьер-министр Д.Шмыгаль.

Кроме того, согласно стенограмме, сначала Covid-фонд должен был составлять 120 млрд грн. Но после смены руководства Министерства финансов эта цифра уменьшилась до 64 млрд. И теперь руководитель «Укравтодора» фактически утверждает, что 64 млрд грн — это коммуникационная ошибка, а на самом деле на борьбу с ковидом планировалось израсходовать только 29 млрд грн, поскольку с этих 64 млрд грн на дороги назначались 35 млрд.

Как же эти деньги в итоге попали на дороги?

Первого июля Кабинет министров принял постановление №539 «О выделении средств для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения», которым указанные 35 млрд грн с 64 млрд «ковидных» направил «Укравтодору».

Итак, фактически средства из созданного парламентом целевого фонда правительство израсходовало не на определенные законом цели.

Если руководитель «Укравтодора» говорит правду, что большую часть Covid-фонда с самого начала не планировалось тратить на борьбу с коронавирусом, то это означает, что нарушение не было содеяно спонтанно, по неосторожности или из-за чрезвычайных обстоятельств. А было умышленным, спланированным заранее и содеянным организованной группой лиц. Ведь тогда фальсификация закладывалась с самого начала и на уровне премьер-министра, и на уровне авторов закона, и на уровне его прохождения через бюджетный комитет и согласования в ЦОИВах. Потому что, судя по его словам, во время формирования фонда и внесения проекта в парламент уже было запланировано израсходовать 35 млрд грн на дороги. Но в документы внесли заведомо недостоверные сведения и скрыли цели, на которые на самом деле будут тратиться деньги.

35 млрд грн — это весьма значительная сумма, чтобы чиновники, которые допустили фальсификацию и хищение, получили наказание в виде пожизненного заключения. Надеюсь, «Слуги народа» по результатам президентского опроса успеют принять закон о пожизненном заключении для коррупционеров. Потому что виновные в «коммуникационных провалах» с ковидным фондом являются первыми претендентами, на которых президентская инициатива должна быть испробована.

Агия Загребельская, учредитель «Лиги антитраста»; опубликовано в издании ZN.UA