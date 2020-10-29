Фальсификатор Ярослав Шпили Вилли Диденко держит киевлян за дураков

Итак, в столичной гонке к новому Киевсовету лидирует «чемпион-боксерский» УДАР. Поздравляем, первый «левел» пройден. Что дальше? Дружить, сотрудничать, воевать?

Или в «следующем раунде» киевлянам теперь надо ждать «батлов» внутри партии? Похоже, именно так понимает актуальную политическую ситуацию известный киевский политик Ярослав Диденко. Говорят, сейчас он пытается «подсидеть» своего же однопартийца из УДАРа Михаила Терентьева – пробует снять его с избирательной гонки, чтобы самому вновь стать депутатом Киевсовета. …Игры против правил? Увы.



К сожалению, Ярославу Диденко к такому «мастерству удара» не привыкать. На его политическо-депутатском счету – череда политических маневров. Напиример, в недавней парламентской кампании 2019 года он хотел оказаться в партии Смешко «Сила и честь», чтобы попасть «новым лицом» в Верховную Раду. Тогда не получилось.

Раньше, еще в «прошлой» политической жизни (или как сейчас модно говорить – при «злочинній» владі) Ярослав Диденко – об этом вполголоса говорят – подрабатывал у «печерско-зоряних» регионалов «дружественным» активистом. Его запомнили тогда под «брендом» Шпили Вилли. Ведь именно Ярослав Диденко как-то во время инспекции Азарова на Печерск пожаловался ему на засилье секс-шопов в центре Киева. И, под «расправу» тогдашнего Кабмина и киевской власти попал секс-шоп на Печерской площади с этим весьма запоминающимся названием «Шпили Вилли»… Вспомнили, как соцсети тогда покатывались со смеху?

А на совсем недавнем счету «пакращень» Диденко-депутата на Печерске, говорят посвященные люди, – бессмысленно и беспощадно уничтоженные деревья возле метро «Арсенальная». Он, говрят «патронирует» реконструкцию Арсенальной площади. А также десятки застроек в центре Киева от которых киевляне, мягко говоря, тоже очень «не в восторге». Увы, несмотря на то, что Ярослав – амбициозный и энергичный политик, за последние годы в столичной политике он зарекомендовал себя человеком, «отрабатывающим» застройщиков. Насылал на нужные локации и к нужным людям своих активистов, пока «приговоренные» не выплачивали «откупные».

Но играть против правил нехорошо. Это моветон, и как минимум поэтому такие действия должны получать общественную оценку и отрицаться из политической жизни. Так что, если по итогу собственных «игр против правил» Диденко «вдруг» не обнаружит себя в следующем столичном горсовете, будет и назидательный положительный момент. Потому что очищение Киевсовета – это запрос общества и тренд нового времени. Нужно уважать правила и достойно нести представительский мандат.