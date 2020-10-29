КС збирається скасувати Вищий антикорсуд, закон про мову і земельну реформу, – глава НАЗК Новіков

Конституційний суд України потрібно реформувати. Якщо цього не зробити, його судді здійснять свій план і скасують Вищий антикорупційний суд, закон про мову і земельну реформу.

Про це виданню “Бабель” заявив голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков.

Новіков вважає, що парламент міг би ухвалити спеціальний закон для того, щоб оновити склад Конституційного суду. На його думку, прийняти законопроєкт у першому читанні можна встигнути за 2 тижні.

“Зараз у КС в планах скасувати Вищий антикорупційний суд, закон про мову, земельну реформу, тому я не бачу іншого шляху”, – сказав Новіков. “Зараз судова влада і КС фактично порушили Перший розділ Конституції, який гарантує, що найвищою соціальною цінністю є людина і громадянин. Це унікальний випадок, коли орган, який повинен захищати конституційний лад, його руйнує.

У НАЗК немає повноважень визначати, які рішення приймати парламенту. Але коли один президент утік з країни, рішення не відповідало конкретному розділу Конституції, але воно було покликане зберегти державу. На запитання, як зберегти державу, може відповісти тільки парламент”, – підкреслив Новіков.