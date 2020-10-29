США підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, – заява

Посольство Сполучених Штатів озвучило офіційну позицію Вашингтона щодо питання згортання антикорупційних реформ.
Текст заяви опубліковано на сторінці посольства США в Facebook.
“Сполучені Штати підтримують народ України, український уряд та президента Зеленського у боротьбі з посиленими нападами з боку певних зацікавлених сторін заради того, щоб розвернути у зворотній бік хід реформ, проведених за останні шість років.
Україна втілить прагнення Революції Гідності, тільки коли спільний інтерес переважатиме над інтересами корисливих осіб”, – сказано в заяві.