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США підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, – заява

29.10.2020

Посольство Сполучених Штатів озвучило офіційну позицію Вашингтона щодо питання згортання антикорупційних реформ.

Текст заяви опубліковано на сторінці посольства США в Facebook.

“Сполучені Штати підтримують народ України, український уряд та президента Зеленського у боротьбі з посиленими нападами з боку певних зацікавлених сторін заради того, щоб розвернути у зворотній бік хід реформ, проведених за останні шість років.

Україна втілить прагнення Революції Гідності, тільки коли спільний інтерес переважатиме над інтересами корисливих осіб”, – сказано в заяві.

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