Через рішення КС стався колапс, жодне нове призначення не може відбутися, – заступник голови НАЗК

Через рішення Конституційного суду стався колапс системи, коли жодне нове призначення на посаду не може відбутися.

Роман Сухоставець, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, в ефірі Громадського радіо пояснив, чому. Так, за його словами, перед тим, як призначити на державну посаду людину, є процедура спеціальної перевірки особи НАЗК.

Сама спеціальна процедура залишилася, але КС скасував статтю 12, яка регулювала питання можливості мати доступ до різних баз даних та реєстрів, завдяки яким НАЗК проводило спеціальну перевірку.

«Якщо чиновник вперше йде на держслужбу, він подає кандидатську декларацію, якщо не вперше, НАЗК вивчає його попередні декларації. Інструментом для цього були бази даних та реєстри, до яких агентство мало доступ. Рішення КС перекреслило наш доступ до них. Зараз ми навіть не можемо направити письмовий запит до тих чи інших органів, щоб взяти інформацію про особу, яка нам потрібна для проведення спеціальної перевірки.

А без висновку НАЗК не можна призначити людину на посаду за законом. Оскільки процедура перевірки є обов’язковою. Насправді стався колапс, жодне призначення не може відбутися», – сказав застуаник голови НАЗК. Категорії посад щодо яких має проводитися спеціальна перевірка, за словами заступника НАЗК, це держслужбовці категорії А та В, судді, прокурори, слідчі, голови ОДА, РДА і їхні заступники, керівники держпідприємств, частина людей, обраних на місцевих виборах.