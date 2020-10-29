Тарифы на парковку авто в Украине будут рассчитываться по-новому: детали

Сегодня Кабинет Министров утвердил проект постановления “О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств”.
Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Документом предлагается предусмотреть, что при формировании тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств в плановой прибыли может быть включена инвестиционная составляющая, к расходам на сбыт – содержание платежных устройств.
Отмечается, что сами тарифы будут определяться с учетом установленных органами местного самоуправления коэффициентов, которые будут учитывать:
– место расположения площадки,
– время пользования площадкой,
– тип транспортного средства,
– категорию лица, размещающего транспортное средство на площадке.
: bykvu.com