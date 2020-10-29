Обрано голову та секретаря комісії з конкурсу на посади у САП

У четвер, 29 жовтня, закінчилося перше засідання Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, яке почалося 13 жовтня. Комісія обрала свою голову та секретаря.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Комісія працювала у складі 10 осіб, оскільки один з членів комісії ще 13 жовтня взяв самовідвід.

Головою комісії було обрано Катерину Коваль, яка є заступником голови Союзу юристів України.

Секретарем комісії стала Олена Бусол – завідувачка кафедри спеціально-правових дисциплін Таврійського національного університету ім. Володимира Вернадського.

“Під час засідання ухвалено одноголосне рішення про звернення до генерального прокурора з пропозицією створення робочої групи, яка технічно забезпечуватиме подальшу роботу комісії”, – додали в ОГПУ.

Також комісія ухвалила за основу порядок своєї роботи та проведення конкурсу на посади у САП.