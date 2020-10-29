Прокурор требует 10 лет тюрьмы для водителя, убившего почти всю семью в ДТП под Конче-Заспой

10 лет лишения свободы требует государственный обвинитель для Антона Желепы, который, управляя автомобилем в нетрезвом виде, совершил ДТП на столичном шоссе, в результате чего погибла целая семья — родители и двое детей.

В четверг, 29 октября, Голосеевский районный суд Киева завершил рассмотрение обвинительного акта в отношении водителя. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Об этом сообщается на странице столичной прокуратуры в соцсети.

Уточняется, что судебный процесс по указанному делу по согласованию сторон прошел по упрощенной процедуре судебного следствия.

«В ходе дебатов прокурор попросил для обвиняемого максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, а именно 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года», — говорится в сообщении.

На сегодняшнем заседании суд заслушал последнее слово обвиняемого. Мужчина сообщил, что полностью признает свою вину. После этого суд удалился в совещательную комнату. Приговор по делу будет объявлен в понедельник, 2 ноября.

Напомним, что 12 июля этого года в Голосеевском районе Киева на Столичном шоссе возле Конча-Заспы произошла смертельная авария с участием Mercedes и Hyundai. Установлено, что водитель автомобиля Mercedes совершил столкновение с попутным авто. Затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате ДТП три пассажира Hyundai — 48-летний водитель, 40-летняя пассажирка и 3-летняя девочка, погибли сразу. В карете скорой помощи позже скончался мальчик 2010 года рождения. Еще один пассажир этого автомобиля, 14-летний подросток, получил легкие телесные повреждения. Водителя Mercedes-Benz GL 250D задержали на месте происшествия.

Согласно результатам экспертиз, во время ДТП мужчина находился под действием алкоголя и наркотиков.