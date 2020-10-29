Бывший сотрудник обманул «Новую почту» в Кагарлыке на миллион гривен

Под Киевом, в Кагарлыке, за мошенничество будут судить бывшего сотрудника «Новой почты», который менял в компьютерной сети данные об оплате и получал присланные наложенным платежом посылки бесплатно, причинив компании ущерб в миллион гривен. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

«Следствием установлено, что фигурант производства после увольнения, имея навыки и опыт работы в ООО «Новая Почта», получил возможность осуществлять проникновение в компьютерной сети указанного ООО и изменять информацию, которая там хранилась. Злоумышленник заказывал в интернет-магазинах различные товары наложенным платежом, после чего менял информацию об оплате в официальных электронных базах компании-перевозчика и получал их бесплатно. Таким образом молодой человек причинил убытки обществу почти на один миллион гривен», — говорится в сообщении.

Во время обысков в автомобиле правонарушителя обнаружили особо опасное средство — амфетамин.

Кагарлыцкая местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего работника «Новой почты»», которому инкриминируют мошенничество, несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей и хранения наркотических средств. Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.