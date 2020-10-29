Двое судей КСУ выступили против решения по декларированию

Конституционный суд Украины принял решение по отмене ряда антикоррупционных норм и декларированию не единогласно. Данное решение не поддержали судьи Сергей Головатый и Василий Лемак.

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

Отметим, скандальное решение выносила Большая палата Конституционного суда в составе 15 судей.

Однако судья Сергей Головатый проголосовал против, поскольку курс на евроинтеграцию Украины закреплен в Конституции, а, согласно международным обязательствам, борьба с коррупцией в Украине является одним из главных принципов. Он также ссылается на решение Европейского суда по правам человека, который пришел к выводу, что декларирование активов публичных лиц преследует легитимную цель, нужную демократическому обществу.

Головатый также отметил, что тезис о том, что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции якобы контролирует судебную ветвь власти, не имеет юридических оснований. Что касается отмены уголовной ответственности за недостоверное декларирование, он подчеркнул, что статья 366-1 Уголовного кодекса предусматривала наказание за декларирование заведомо недостоверных данных или умышленную не подачу декларации.

Судья Василий Лемак, в свою очередь, не поддержал решение КСУ, посчитав, что оно недостаточно обоснованно, а часть международных договоров Украины все-таки является источником толкования Конституции и ее ценностей.

Он также не согласился с оспариванием идеи криминализации недостоверного декларирования, поскольку мировой опыт свидетельствует об обратном. Он добавил, что КСУ, принимая скандальное решение, не дал парламенту времени для урегулирования вопроса, чтобы не допустить законодательной паузы.