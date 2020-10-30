Елена Зеленская восхитила эффектным образом на встрече с женщинами–послами (фото)

Первая леди Украины продемонстрировала стильный деловой наряд.

27 октября, первая леди Украины провела неформальную встречу с послом Великобритании Мелиндой Симмонс, посолом Аргентины Еленой Летисией Тереса Микусински, посолом Канады Ларисой Галадза и женщинами-послами из США, Финляндии, Германии и Черногории. Фотографиями со встречи супруга президента поделилась на своей страничке в Instagram.

На мероприятии Елена предстала достаточно необычном образе, который состоял из красных брюк-палаццо и удлиненной рубашки в полоску с широким белым воротничком. Свою талию Леди Зе подчеркнула тонким ремешком.

Дополнили стильный образ черные туфли на устойчивом каблучке, привычная укладка с вытянутыми прядями и легкий чуть заметный макияж. Завершили аутфит первой леди бордовый маникюр и защитная медицинская маска.

: style.clutch.ua