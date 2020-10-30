В Украину возвращается техосмотр. 80% авто его могут не пройти

В Украине обязательный техосмотр автомобилей хотят вернуть уже в 2022 году – согласно прогнозам экспертов, 80% машин его не смогут пройти из-за экологических требований.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, власти больше не хотят закрывать глаза на опасность на дорогах, поскольку неисправности транспортных средств являются одной из причин ДТП. В то же время водители опасаются поборов.

Планируется, что техосмотр будут проходить все автомобили, исключение — только новые авто в возрасте до 4-х лет. Техосмотр будут проводить сертифицированные частные СТО, которые обяжут снимать процедуру прохождения ТО на видео и отвечать за проверенные авто.

Стоит отметить, что техосмотр в Украине отменили в 2011 году, тогда многие водители в Украине проходили ТО за взятки. Так, в 2009 году во Львове водитель получил талон о прохождении ТО на «Запорожец» без двигателя.

: enovosty.com