У Миколаєві піском засипало дитину (відео)

Хлопчик загинув. Нещасний випадок стався через зсув ґрунту.

Подія сталася у миколаївському мікрорайоні Тернівка. Дві дитини гралися на триметровому піщаному схилі, який знаходиться поблизу житлових будинків, пише Суспільне.

Коли засипало одного з хлопців, інший побіг по допомогу. Поки добігли дорослі і відкопали дитину, було пізно – хлопчик задихнувся.

Подібний нещасний випадок у цьому мікрорайоні не вперше, кілька років тому тут постраждала дівчинка, але вона вижила.

: pivdenukraine.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.