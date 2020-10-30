У мережі показали унікальні і маловідомі авто українського виробництва ЗАЗ

Свого часу Запорізький автозавод розробив не один цікавий автомобіль. Багато унікальних моделей не пішли в серію, але ж вони були дійсно інноваційними.

Причому, серед прототипів були і позашляховики, і навіть спортивні автомобілі. У ці дні ЗАЗ святкує своє 60-річчя і до ювілею портал First Gear підготував добірку найцікавіших авто, інформує Твоя МАШИНА.

Запорожець-купе

Елегантний «Спорт-900» нагадує Volkswagen Karmann-Ghia, але побудований на базі горбатого ЗАЗ-965. Всього випущено п’ять таких машин, хоча модель планували робити серійно.

Позашляхові ЗАЗ

У Запоріжжі розробили ціле сімейство моделей підвищеної прохідності ЗАЗ-970. Воно включало армійський позашляховик, пікап, мінівен і фургон. Автомобілі вже були готові до запуску у виробництво, але в останній момент від цього відмовилися.

Електромобіль ЗАЗ

У це складно повірити, але електрокар Запорожець з’явився ще в 1973 році. Двигун потужністю 4 кВт дозволяв розвивати 60 км / год, а заряду свинцевих батарей вистачало на 100 км пробігу.

Нездійснена Таврія

Прототип Таврії дуже нагадує перші Honda Civic і Ford Fiesta. Наступника Запорожця почали розробляти ще в 1970 році. Остаточний проект Таврії був готовий до початку 80-х, але, за чутками, його не пускали на конвеєр, поки не буде готовий ВАЗ-2108.

Ралійна Таврія

НАМИ-0290 готували до ралі-рейду Париж-Дакар. Хетчбек став повнопривідним і середньомоторним, а 180-сильний двигун дозволяв досягти 210 км / год.

Сімейний ЗАЗ

У 1990 році сімейство ЗАЗ-1102 пропонували розширити оригінальним універсалом. Однак в серію сімейна версія не пішла.

Кабріолет Таврія

Всього випущено лише дві Таврії з м’яким дахом, що складається. Цікаво, що один такий кабріолет ЗАЗ (або ландоле, як його назвали на заводі) недавно несподівано з’явився у Європі.

: mashyna.com.ua

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