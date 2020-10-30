Газ в Украине будет дорожать еще пять месяцев: аналитики озвучили прогнозы

В Украине цены на газ будут расти до февраля 2021 года. При этом на данный момент спрогнозировать цены на голубое топливо практически невозможно.

Об этом OBOZREVATEL рассказала аналитик «Украинской энергетической биржи» Оксана Запорожская. По ее оценкам, подорожание может длиться аж до февраля 2021 года.

«Сейчас на УЭБ цены ресурса октября и ноября торгуются в похожем ценовом диапазоне – около 6500 грн за тыс. кубометров с НДС. Пока наблюдается динамика к росту, но когда будет предел и переход к снижению, сказать точно невозможно. Ориентировочно это будет в феврале 2021 года», – рассказывает Запорожская.

Координатор жилищно-энергетических программ «Опоры» Татьяна Бойко также уверена: нет никаких оснований надеяться, что цены в будущем будут снижаться. В связи с этим, считает Бойко, стоит воспользоваться «Годовым» тарифом: тогда можно будет всю зиму использовать газ, купленный по одной цене.

«Тем, кто использует газ для отопления, советую летний, потому что пока нет оснований надеяться, что цены дальше будут снижаться», – сказала Бойко.