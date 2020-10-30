Девочки до сих пор ждут папу: на Львовщине родные обвинили врачей в смерти молодого отца от COVID-19

На Львовщине от коронавируса умер 25-летний экономист, отец двоих детей, Олег Кулиняк. Мужчина болел онкологией (лейкоз), однако, родные уверены, что убил его именно вирус, которым он заразился в горбольнице №5.

Близкие винят врачей: если бы медики не отправили пациента домой, то он не запустил бы воспаление легких и мог бы еще жить.

«Мы не хотели в эту больницу, но выбора не было»

Олега похоронили 24 октября. А его 26-летняя жена Наталья Кулиняк пока не может найти в себе силы рассказать маленьким дочерям, что их папы уже нет. Дети до сих пор прислушиваются к шуму машин за окном в надежде приезда отца.

Еще в конце сентября мужчина стал чувствовать себя плохо, сдал ПЦР-тест, но результат был отрицательным. Потом у него заболело горло, лечили ангину. А 3 октября у Олега произошло кровоизлияние в шее, его забрала скорая. Врачи оказали помощь, и он вернулся домой.

«А 5 октября мы сдали анализы. УЗИ показало, что все внутренние органы у него в порядке, а вот анализ крови был плохим. Семейный врач выписала направление во Львовскую городскую больницу №5, отделение гематологии. Врач нам сказал, что нужно срочно ложиться, потому что есть подозрение на острый лейкоз. Болезнь была в очень агрессивной форме. Хотя ее заметили на стадии, когда еще даже не были увеличены лимфоузлы», – отмечает жена.

«Мы сразу бросились консультироваться с врачами из Германии и Израиля. Поскольку мужа в таком состоянии транспортировать было нельзя, пройти первую химиотерапию решили в Украине. Врач из Израиля посоветовал после первого курса в течение двух недель полежать дома, чтобы восстановился костный мозг, и он ничем не заразился. А уже последующие курсы химии мы должны были проходить в Израиле», – рассказывает Наталья.

Уже первая химия в 5-й больнице во Львове вызвала шок у семьи. По словам Натальи, после тяжелой процедуры Олега с вещами буквально выставили из отделения, даже не дали какое-то время полежать и прийти в себя.

«Мы не хотели лечиться в этой больнице, но у нас выбора не было. Только одно отделение во Львове принимает онкобольных с острым лейкозом. Мы были вынуждены согласиться. И нам назначили лечащего врача Наталью Горон», – говорит молодая мама.

Стены в грибке и агрессивный персонал

Наталья описала ужасы больницы, которые муж показывал ей по видеосвязи.

«Я видела, как в отделении тяжелые пациенты задыхаются, стены все в грибке, просто черные. Там очень агрессивные медсестры и санитарки. У людей после химии выпадают волосы, но никто их не убирает. Там негде помыться, туалет в ужасном состоянии, его никто не убирает. Мужу нужно было отнести пробирку с кровью на анализ. Врач сказала, что это должна сделать медсестра. Но она просто отказалась, даже за деньги не захотела. Сказала, мол, ищите кого-то. Мы живем подо Львовом в селе, мне пришлось отсюда к 8:00 ехать в больницу, чтобы отнести анализ», – вспоминает женщина.

Но хуже всего, по словам жены, было отношение лечащего врача, с которой они хотели связаться по поводу Олега.

«Звонила свекровь, но врач подняла трубку, сказала, что в больнице есть дежурный врач, а у нее сегодня выходной. И отключилась. И так во всем. Она просто так, без денег, никогда ничего не комментировала, не объясняла. Я сама бегала и собирала документы, анализы для отправки мужа в Израиль. Она даже ничего не подсказывала, хотя прекрасно знала о наших планах. Мы даже дорогие лекарства для химии покупали у ее курьеров. А когда купили с аптечного склада сами, то отношения к нам стало еще хуже», – говорит Наталья.

Всех отправили в больницы и только Олега – домой

В отделении, где лежал Олег, обнаружили коронавирус, и его закрывали на обработку. Как выяснилось, заразился сосед по палате, но, несмотря на это, лечащий врач просто выписала Кулиняка, даже не сделав ПЦР-тест.

«Мы не знали, что муж болен коронавирусом, нам никто ничего не сказал. Он уже подкашливал по утрам, я говорила, чтобы он попросил врача сделать ЭКГ, прослушать. Но она ничего не предпринимала. Ни одного лишнего обследования она никогда не делала. И в четверг мужа привезли домой. Это была роковая ошибка. Его должны были проверить и отправить хотя бы в ковидную больницу, где за ним был бы присмотр. В выписке было написано: состояние тяжелое. Как в таком состоянии его отправили домой? Другие врачи этого отделения всех своих пациентов отправили по разным медучреждениям. И только лечащий врач Наталья Горон всех выписала домой», – плачет Наталья.

Дома Олегу становилось хуже. Врач написала на обычном листочке капельницы и уколы, а сельская медсестра со штативом прибегала домой и лечила. Родные пытались связаться с Горон по Viber, задавали вопрос, что делать, куда отправить Олега. Они не могли во время пандемии никуда его пристроить. Но врач просматривала сообщения и молчала.

Было потеряно пять дней

«В субботу мы сдали анализы, семейный врач сказала, что в таком состоянии Олега нельзя держать дома, в любой момент у него может быть кровоизлияние. Все показатели упали, хотя при выписке еще все было хорошо. Он отлично перенес химиотерапию, его организм боролся и победил бы онкологию. Если бы не коронавирус. Нас отправили в обычную районную больницу, там по нашему настоянию сделали ПЦР-тест, и во вторник выяснилось, что у мужа коронавирус. У него уже были поражены легкие», – описывает Наталья последние дни жизни мужа.

Олега пытались лечить в этой больнице, но 23 октября он внезапно умер. Наталья еще накануне вечером разговаривала с ним, и он сообщил, что уже был на кислородной маске.

Почему не отвечала врач

Горон ни в чем себя виновной не считает. На вопрос, почему же она выписала тяжелого пациента Кулиняка, врач ответила: «Это не ко мне. Решение о выписке было принято исполняющим обязанности заведующего отделением Юрием Степановичем. Да, других пациентов отправили по больницам, потому что у них был коронавирус, а у него не было. ПЦР-тест ему не делали потому что никаких симптомов не было».

А по поводу того, что контакт с больным коронавирусом соседом по палате тоже является причиной провести тестирование медик заявила, что это тоже не к ней. «Это не ко мне, это на уровне главного врача и исполняющего обязанности заведующего отделением», – открестилась она.

«Только с их согласия мы могли выписать пациентов. Потому что отделение закрывалось на обработку, т.к. там были ковидные пациенты. Сами мы такого не делаем», – уточнила Горон.

Она также объяснила, почему не выходила на связь с родными. «Это мои официальные выходные, когда я отдыхаю. Потом он лежал в Пустомиле в больнице, там же есть врачи, и был еще под наблюдением семейного врача», — ответила Горон.

Что касается денег, то Наталья Горон посчитала вопрос вообще некорректным. «Родные могут говорить все, что хотят. У них для этого есть основания? Что значит «брала деньги»? Они покупали лекарства, я денег не брала. Они обозлены, потому что умер их сын. Я вам дам контакты своего юриста, вот и связывайтесь с ним. Я вас не вижу, и вы меня – тоже. Все, что я вам сказала, – это просто разговор», – заявила врач.

Жена Олега сейчас тоже больна коронавирусом. Она носила мужу лекарства и еду и до последнего не оставляла его. «Ему всего 25 лет. Мы были восемь лет вместе, познакомились в институте. У нас были такие планы на жизнь! Он так любил своих детей, он готов был для них звезду с неба достать. А теперь я каждый день хожу к нему на могилу», – плачет девушка.

Львовская областная прокуратура открыла дело по ч. 2 ст. 139 УК Украины (не предоставление помощи больному медицинским сотрудником, что привело к смерти больного). Если вина будет доказана, то ему грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и выполнять определенную работу.