Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь 40-летия на закрытом острове

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь своего 40-летия на тропическом острове, несмотря на то, что в мире пандемия коронавируса.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

21 октября Ким Кардашьян исполнилось 40 лет.

“Я удивила своих близких поездкой на частный остров, где мы смогли ненадолго притвориться, что все нормально”, – написала она, имея в виду пандемию коронавируса в мире.

По словам Кардашьян, она просила всех гостей две недели соблюдать карантин и несколько раз сдать тесты на коронавирус.

“До COVID-19 я не задумывалась, какая это роскошь, – путешествовать и просто быть с семьей и друзьями в безопасном месте”, – поделилась она.

На острове именинница в компании друзей танцевали, катались на велосипедах, купались с китами, плавали на каяках и смотрели кино вечером на пляже.

“Я понимаю, что для большинства эти радости сегодня недоступны. Жизнь снова напомнила мне, насколько привилегированное существование я веду”, – написала она.

Но реакция пользователей Сети на такую выходку Ким оказалась неоднозначной. Одни хвалили ее за откровенность, а другие обвинили в том, что она нарушает установленные противоэпидемические правила.

“Богатые чувствуют себя нормально на частном острове, а нормальные не могут отметить как полагается День Благодарения и Рождество”, – написал один из пользователей.

“Ситуация с коронавирусом хуже, чем когда-либо. Кто-то отправляется в благотворительную столовую, а кто-то на частный остров”, – написал британский музыкант Питер Фрэмптон, назвав Кардашьян бесчувственной.

40 and feeling so humbled and blessed. There is not a single day that I take for granted, especially during these times when we are all reminded of the things that truly matter. For my birthday this year, I couldn’t think of a better way to spend it than with some of the people who have helped shaped me into the woman I am today. Before COVID, I don’t think any of us truly appreciated what a simple luxury it was to be able to travel and be together with family and friends in a safe environment. After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. We danced, rode bikes, swam near whales, kayaked, watched a movie on the beach and so much more. I realize that for most people, this is something that is so far out of reach right now, so in moments like these, I am humbly reminded of how privileged my life is. #thisis40

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 27 Окт 2020 в 10:59 PDT

: bykvu.com