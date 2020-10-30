Навальный рассказал, когда вернется в РФ

Российский оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию после полного восстановления, сейчас он чувствует себя лучше.

Об этом политик сообщил в эфире YouTube-канала Навальный.Live.

“Что касается возвращения и здоровья. Мне, конечно, уже гораздо легче, какие-то вещи починились уже, какие-то вещи еще не починились, но я уверен, что я их починю.

Я много работаю и делаю все, чтобы вернуться как можно быстрее.. Моя задача – как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию сразу же”, – сказал он. По словам Навального, врачи не дают прогнозов о том, сколько времени ему понадобится для восстановления.