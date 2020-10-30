Под Киевом в лесу нашли труп без вести пропавшего мужчины

44-летний житель Бородянки Киевской области, которого правоохранители искали в течение четырех дней, обнаружен мертвым в лесу под Киевом. Его жестоко убили двое мужчин, а тело закопали в лесу.

Об этом сообщает полиция Киевской области. “Установлено, что несколько дней назад компания мужчин, среди которых был 44-летний житель Бородянки, отдыхала в течение ночи. Затем этот мужчина, намереваясь продолжить свой досуг, присоединился к другой компании малознакомых людей.

В палатке, на берегу одного из водоемов, между ними возникла словесная перепалка, начали оскорблять друг друга нецензурной бранью”, – говорится в сообщении. Конфликт перерос в драку, двое товарищей избили оппонента. Когда поняли, что тот уже не дышит – положили в сумку для надувной лодки, затянули вглубь леса и закопали.

“Работники полиции задержали злоумышленников на территории Бородянского района. Ими оказались местные жители: 33-летний мужчина, который летом освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественного преступления, и 30-летний товарищ”, – добавили в полиции. Правоохранители открыли уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Им уже сообщили о подозрении за совершение убийства. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.