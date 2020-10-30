Скандальний нардеп Поляков придбав елітне авто за 1,3 мільйона

Колишній нардеп-мажоритарник від президентської партії “Слуга народу”, а нині член депутатської групи “Партія “За майбутнє”, голова підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Антон Поляков придбав елітний автомобіль.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації політика. 26 жовтня Поляков задекларував купівлю новенького авто Toyota Land Cruiser Prado 150 2020 року випуску за 1 мільйон 327 тисяч 321 гривню. Авто придбано у юрособи.

У щорічній декларації Полякова зазначено, що він вже має три авто – Ravon R2 2017 року випуску за 225 тисяч гривень, Opel Movano 2007 року випуску та Daewoo Sens 2010 року випуску. Щоправда, дані автомобілі цілком можна назвати бюджетними, на відміну від свіжопридбаного Land Cruiser Prado.

Поляков одноосібно володіє квартирою у Чернігові на 10 кв.м (вочевидь, у декларації допущено помилку, – ред.) та земельною ділянкою на 1015 кв.м. у Киїнці Чернігівського району Чернігівської області. Ще три об’єкти нерухомості перебувають у суборенді Полякова, це склад на 70,2 кв.м. у Києві; офіссклад на 94,98 кв.м., офіс на 29,39 кв.м. та нежитлове приміщення на 65 кв.м. у Чернігові. З 2019 року Поляков орендує квартиру у Києві на 43,2 кв.м. Серед об’єктів незавершеного будівництва вказано житловий будинок на 124,7 кв.м. у Киїнці Чернігівського району Чернігівської області.

За минулий рік Поляков заробив як підприємець 611 024 грн., а його дружина Галина – 972 763 грн. Нардеп отримав 1 813 764 грн. та 32 749 грн. кредитів. У Верховній Раді політик заробив 153 364 грн. та отримав 156 778 грн. на відшкодування витрат. І заробив на відчуженні рухомого майна 54 600 грн. Поляков з дружиною зберігають заощадження у готівці – це 890 000 грн. та 750 000 грн.

Довідка:

Антон Поляков – український підприємець, громадський діяч, волонтер. Народний депутат України 9-го скликання.

Освіта загальна середня. 2004 року закінчив Чернігівський колегіум № 11. Проходив строкову службу у Внутрішніх військах МВС України (Одеса). 2010 року зареєстрував торгову марку «Підрахуй» (магазин, що спеціалізувався на продажу покриття для підлоги), пізніше відкрив магазин LaminateExpert. Очолює громадську організацію «Український центр протидії злочинності та корупції», є учасником Чернігівської молодіжної міської ради. Разом з громадськими активістами ініціював створення Чернігівського Молодіжного Бізнес Клубу. З 29 серпня — народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу» (в.о. № 206, Чернігів). Член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, голова підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу. 15 листопада 2019 року разом з Анною Скороход виключений із фракції “Слуга Народу”.

Причина виключення — неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. 16 грудня 2019 року подав заяву про вихід з партії «Слуга народу». Згодом, 30 червня, увійшов до депутатської групи “Партія “За майбутнє”. 21 вересня 2020 року партія “За майбутнє” висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови. Скандали: 6 квітня 2020 року стало відомо, що Поляков подав 6000 правок до другого читання законопроєкту про банки і банківську діяльність, який український парламент розглядав на вимогу МВФ, і який покликаний запобігти можливому поверненню “ПриватБанку” колишнім власникам за рішенням суду. Загалом Поляков і ще троє депутатів (серед них депутат від «Слуг народу» Ольга Василевська-Смаглюк) з неформальної «групи Коломойського» подали 13000 правок, що за оцінками журналістів є рекордом в історії української законотворчості.

Центр протидії корупції розцінив правки як флуд, що має на меті заблокувати прийняття законопроєкту. Поляков підписав ініційований Олександром Дубінським проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокуророві. У “Слузі народу” почали збирати підписи за відставку генпрокурора Рябошапки.

Цей документ підписали сам Дубінський, Максим Бужанський та Поляков. 15 листопада Поляков прийшов до парламенту в футболці з написом “Зніми шапку” і з портретом Рябошапки. На “таємному” засіданні пропрезидентської фракції за участю Зеленського Антон Поляков, користуючись можливістю, поставив йому питання щодо двох позафракційних нардепів-мажоритарників, які проходять у гучній кримінальній справі. Він також заявив, що один з депутатів, який проходить у справі Приходька, замовив його (Полякова) вбивство кримінальному авторитету.

За чутками, Поляков, заявляючи, що його вбивство замовив один з нардепів, мав на увазі колишнього заступника міністра аграрної політики і продовольства при Януковичі – Валерія Давиденка – мажоритарника з Чернігівської області, якого пов’язують з главою ОП Андрієм Богданом. Давиденко разом з ще одним нардепом Борисом Приходьком (заступник голови НБУ часів Януковича, близький до ексміністра фінансів Юрія Колобова) є фігурантом кримінальної справи, суть якої наступна: взимку 2014 року нинішні нардепи Приходько і Давиденко разом з молодим олігархом Сергієм Курченком і керуючим партнером інвестиційної групи ICU (проходить у справі “Роттердам +”) Костянтином Стеценком, якого в ЗМІ називають фінансовим партнером Порошенка, нібито вчинили розкрадання коштів “Аграрного фонду” на суму понад 2 мільярди гривень.