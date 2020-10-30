За рулем новичок: в сети показали фото “супергероя” парковки в Киеве

В Киеве на проспекте Любомира Гузара водитель на автомобиле с пометкой “У” (Учебное транспортное средство) эпично нарушил правила парковки за 20 метров от “кармана” для стоянки машин.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook пользователь с ником Усама Кайс.

На снимке запечатлено, что водитель припарковался в 20 метрах от кармана для парковки, практически под знаком, оповещающем о парковке.

“МегаЛось…. нет…. АльфаЛось на обновлённом, аккуратном тротуаре проспекта Л. Гузара, с разметкой на велодорожке, с удобным карманом для парковки в 20 метрах, выперлось”, – подписал фото автор публикации.

: ria-m.tv