В Киеве почти на полгода введут ограничение скорости в 50 км/час

В Киеве с 1 ноября на 7 улицах, где была разрешена скорость движения транспорта до 80 км/ч, устанавливается ограничение до 50 км/ч, которое будет действовать до 1 апреля 2021 года. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры.

«Чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем на скользкой дороге, на определенных участках отменяется разрешение на скорость движения 80 км/ч и устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч», — объясняют в ведомстве причину ограничения скорости.

Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках: