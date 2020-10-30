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В Киеве почти на полгода введут ограничение скорости в 50 км/час

30.10.2020

В Киеве с 1 ноября на 7 улицах, где была разрешена скорость движения транспорта до 80 км/ч, устанавливается ограничение до 50 км/ч, которое будет действовать до 1 апреля 2021 года. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры.

«Чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем на скользкой дороге, на определенных участках отменяется разрешение на скорость движения 80 км/ч и устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч», — объясняют в ведомстве причину ограничения скорости. 

Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:

  • просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);
  •  ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  •  ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
  • просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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