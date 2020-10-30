Ляшко хоче відсудити собі перемогу на виборчому окрузі у Чернігівській області

Кандидат у депутати на окрузі №208 Олег Ляшко буде через суд добиватися того, аби результати виборів були переглянуті.

На своїй сторінці у Фейсбук лідер Радикальної партії заявив: «Ми не здаємося. Будемо боротись за Богом дане право людей обирати собі владу. Дякую моїй професійній команді. До перемоги!». Такими словами він прокоментував допис своїх представників у ТВК, які заявили про наміри звертатися до суду.

Пізніше Олег Ляшко з метою показати, яким чином відбувалися маніпуляції під час підрахунку голосів, виклав фотографію протоколу та порівняв їх з цифрами на сайті ЦВК.

«Ось один із доказів, як крали мої голоси, щоб намалювати «перемогу» кандидату від влади Гуньку. Це протокол на одній із дільниць. За мене на цій дільниці було 46, а на сайті ЦВК на цій же дільниці вже 0»,– поскаржився політик.

Нагадаємо, за результатами опрацювання усіх 100% протоколів з мокрими печатками на сайті ЦВК з’явилися остаточні цифри по округу №208. Олег Ляшко за даними комісії зібрав 19 799 голосів (31,78 %), а Анатолій Гунько від «Слуги народу» — 21 245 (34,10 %).