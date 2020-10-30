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Львовские школы начнут обучение 2 ноября и «не мамкайте» — мэр Садовой

30.10.2020

Школы Львова с понедельника, 2 ноября, возобновляют стационарное обучение в школах после каникул, которые, по совету Кабинета Министров, были с 15 по 30 октября. 

Об этом сообщил городской глава Андрей Садовой на странице в Facebook.

«Мне не «жалко», но с понедельника все школы Львова возвращаются учиться. И не мамкайте», — заявил мэр Львова в своем посте и прикрепил скриншот обращения неизвестного ученика с просьбой оставить школы на карантине.  

Помимо этого, заместитель государственной главы по гуманитарным вопросам сообщила, что 2 ноября школы города Львова открываются и дети приступают к обучению.

«В школах работаем в том формате, в котором мы начинали работать в сентябре, то есть если будут больные в классах среди учащихся или среди работников, будем приостанавливать обучение в этих отдельных классах так, как мы это делали с сентября месяца», — рассказала Галина Сличная. 

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