Стала известна причина смертельного ДТП на Майдане

Причиной смертельного ДТП на Майдане Независимости в Киеве стало то, что водитель Range Rover 1954 года не справился с управлением из-за того, что потерял сознание.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из своих источников. Причиной ухудшения здоровья гражданина Назаренко – недавняя операция на сердце (стентирование).

Собеседник уточнил, что трагедия случилась 30 октября в 15:50. Потеряв сознание, мужчина за рулем внедорожника въехал в остановку общественного транспорта и совершил наезд на пешеходов. После этого транспортное средство столкнулось с четырьмя легковыми автомобилями.