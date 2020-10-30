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Стала известна причина смертельного ДТП на Майдане

30.10.2020

Причиной смертельного ДТП на Майдане Независимости в Киеве стало то, что водитель Range Rover 1954 года не справился с управлением из-за того, что потерял сознание.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из своих источников. Причиной ухудшения здоровья гражданина Назаренко – недавняя операция на сердце (стентирование).

Собеседник уточнил, что трагедия случилась 30 октября в 15:50. Потеряв сознание, мужчина за рулем внедорожника въехал в остановку общественного транспорта и совершил наезд на пешеходов. После этого транспортное средство столкнулось с четырьмя легковыми автомобилями.

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