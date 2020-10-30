Эмомали Рахмон в пятый раз вступил в должность президента Таджикистана

В столице Таджикистана Душанбе во дворце «Кохи Сомон» состоялась церемония инаугурации Эмомали Рахмона, который победил на президентских выборах 11 октября.

Рахмону вручили президентские символы: штандарт, орден «Звезда президента Таджикистана» первой степени и удостоверение президента. После этого он в пятый раз принял присягу президента.

«Я в качестве президента клянусь защищать Конституцию и законы республики, гарантировать обеспечение прав, свобод, чести и достоинства граждан, защищать политическую, экономическую и культурную независимость Таджикистана, преданно служить народу», – заявил Эмомали Рахмон.

В своей программной речи он пообещал, что в ближайшие семь лет Таджикистан добьется полной энергетической независимости и станет транзитной страной. Другой стратегической задачей, по его словам, остается обеспечение продовольственной безопасности страны.

Затем Рахмон принял парад, в котором принимали участие более семи тысяч военнослужащих, сотрудников силовых структур и военных учебных заведений.

Рахмон правит Таджикистаном с 1992 года.