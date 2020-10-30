Дружина Володимира Остапчука похизувалася весільними образами

Дружина відомого українського шоумена й телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк похизувалася перед шанувальниками розкішними весільними образами.

Зокрема, у своєму офіційному фотоблозі жінка коротко розповіла про кожну сукню. Нагадаємо, що Христя вже розповідала про те, що загалом суконь було три, а одну із них вона шила самостійно. У дописі красуня зізналася, що одразу планувала якось розділити свої вбрання, втім спершу гадала, що суконь буде лише дві.

Ось перший лук дружини телеведучого. За словами Христі, вона одразу захотіла цю сукню після того, як приміряла її.

Друга сукня є колекцією 2021-го року. Вбрання вражаюче виблискує, а атлас пошитий зі срібної нитки.

До речі, третя сукня була частиною мрії Остапчука, оскільки чоловік обожнює, коли його кохана носить сукні з розрізом. Також Христя додала до цього образу більше блискіток.

В кінці новоспечена дружина додала, що в усіх сукнях почувалася неймовірно щасливою й стильною. Також Христя подякувала шанувальникам за компліменти.

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Публикация от kristygor (@kristygor) 29 Окт 2020 в 6:36 PDT

: wona.com.ua

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