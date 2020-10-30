Во Львовской области пойман серийный вор мусорных баков, который перепродавал их селянам

До пяти лет ограничения свободы грозит жителю Львовской области, который воровал мусорные контейнеры у предприятий и продавал их частным лицам.

Так, в течение нескольких месяцев житель Львовской области воровал мусорные контейнеры, которые принадлежали коммунальным предприятиям, и продавал их своим соседям и людям в близлежащих селах для хранения мусора во дворе.

Известно, что 65-летний вор сбывал их по доступной цене, что вызывало дальнейший ажиотаж. По информации правоохранителей, серийному вору мусорных баков грозит до пяти лет ограничений свободы.