В США установили новый рекорд заражений коронавирусом

Вслед за европейскими странами, где показатели заболеваемости Covid-19 бьют рекорды, огромное число заражений зарегистрировано в США. Суточный прирост инфицированных там составил 90 456.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал NBC News.

По данным телеканала, это почти на 10 тыс. случаев больше, чем за среду.

Таким образом, отметка в 90 тысяч превышена впервые с начала эпидемии. Кроме того, зарегистрировано 982 летальных исхода.

Между тем рабочая группа Белого дома по коронавирусу предупредила о непрерывном и широкомасштабном распространении инфекции в западной части США и призвала к ужесточению мер по борьбе с эпидемией.

«Мы продолжаем наблюдать постоянное, широкомасштабное распространение на Среднем Западе США, Верхнем Среднем Западе и Западе. Это требует введения действенных мер по контролю как бессимптомного, так и симптомного распространения», — говорится в заявлении рабочей группы.

Группа напомнила о необходимости соблюдать дистанцию и избегать скоплений людей в общественных местах.

Всего к 30 октября в США выявили свыше 9 миллионов заражений коронавирусом, более 234 тысяч инфицированных скончались.