Главного борца с экономическими нарушениями ГФС Неговелова поймали на взятке в 200 тысяч долларов

Сотрудники Государственного бюро расследований вечером 30 октября задержали одного из руководителей ГФС во время получения денег. Взятку он требовал у руководителя фармпредприятия.

Подозреваемым в коррупционном преступлении является исполняющий обязанности начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины Роман Неговелов, сообщают источники 24 канала. Противоправную деятельность злоумышленника документировали детективы центрального аппарата ГБР.

За 200 тысяч долларов Неговелов якобы обещал руководителю одного из фармацевтических предприятий вернуть изъятые во время обыска документы, а также закрыть уголовное дело.

Поймали с поличным

Во время получения первой части взятки – 100 тысяч долларов – главного борца с экономическими нарушениями ГФС накрыли представители ГБР.

Его преступление квалифицировали как получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.

Если Неговелова признают виновным, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, к злоумышленнику могут применить конфискацию имущества.

Что известно о задержанном

По данным «Наших грошей», ранее Неговелов был заместителем начальника управления одного из управлений ГУ экономической контрразведки СБУ. Он якобы выступал посредником во время вымогательства «отката» у поставщика расходников для диализа ООО «Диавита». За 250 тысяч долларов представители спецслужбы обещали допустить фирму к участию в тендере Минздрава.

После скандала, по данным источников 24 канала, Неговелов перешел на работу в ГФС.