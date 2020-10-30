Массовый антиправительственный митинг в Варшаве закончился столкновениями с полицией и националистами

Акции против запрета на аборты, продолжающиеся в Польше уже неделю, переросли сегодня в массовое антиправительственное шествие, в котором приняло участие более 100 тысяч человек. Митинги закончились массовыми столкновения протестующих с полицией, а также с националистами из числа футбольных фанатов.

Об этом сообщает O2.

«На углу улиц Гожа и Маршалковская маршируют люди, некоторые с маленькими детьми, в боевом строю древней фаланги. На них большие надписи: «Не учите мать рожать детей» и «Семьи против фанатиков». Поразительно, что традиционные патриархальные лозунги, такие как «Не учите своего отца делать детей», были заменены феминизированными посланиями. Мимо проходит студент-звукорежиссер. На нем большая сделанная вручную надпись «Утка не наш хозяин» (Шутка о фамилии главы правительственной консервативной партии «Закон и справедливость» Ярослава Качинського — Ред.). На вопрос, откуда взялся этот слоган, он отвечает: «Никто не будет решать за меня. Мне это надоело»», — рассказал корреспондент издания.

Когда количество участников протестов превысило отметку в 100 тысяч человек, в Варшаву прибыла военная полиция. Сейчас известно о задержании десятков активистов. Протестующие направляются в сторону дома Качинського.

Отмечается, что, помимо полиции, разогнать митинг пытаются футбольные фанаты, которые избивают активистов, заливают их слезоточивым газом и прячутся.

К протесту присоединилось также польской отделение Greenpeace, которое вывесило на строительном кране возле Дворца культуры и науки 15-метровый баннер с лозунгом «Мы не одни» и большой красной молнией — символом женской забастовки.