Мощный спорткар за $600 тысяч представили в Италии

Итальянскому производителю кузовов Ares Design удалось предложить несколько потрясающих творений, основанных на некоторых из лучших современных спортивных автомобилей. Компания представила открытую версию своего суперкара S1 Project. Об этом сообщает Car Buzz.

Как видите, у S1 Project Spyder нет крыши и лобового стекла.

S1 Project Spyder имеет алюминиевое шасси, коробку передач с двойным сцеплением и расположенный по центру 5,2-литровый атмосферный двигатель V8.

В автомобиле установлен двигатель V8, его мощность 715 лошадиных сил. Спорткар может разогнаться до 96 км/ч только за 2,7 секунды. Что еще более удивительно, Ares Design добился увеличения мощности без наддува или турбонаддува.

Ares построит только 24 экземпляра S1 Project Spyder, и он, вероятно, будет стоить больше, чем купе, которое стоит около 600 000 долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gaurav Tingre (@gauravtingre) 29 Окт 2020 в 12:14 PDT

: telegraf.com.ua