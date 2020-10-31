Решение КСУ: в «Слуге народа» назвали три пути выхода из кризиса

У государства есть три пути выхода из кризиса, который спровоцировало решение Конституционного суда по ответственности за недостоверное декларирование. «Слуга народа» призывает народных депутатов поддержать инициативу президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в заявлении политической силы в официальном Telegram-канале.

«Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добропорядочности, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьбу этих судей и их ничтожных решений решит улица», — заявили в СН.

Третьим путем решения кризиса в «Слуге народа» назвали принятие предложенного Зеленским законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ.

«Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным. Призываем всех ответственных и проукраинских народных депутатов вспомнить, что Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из подобных кризисов», — подчеркнули в партии.