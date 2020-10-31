Вчені знайшли справжню причину екземи

Десятирічне дослідження виявило фактор, що виробляється звичайними видами шкірних бактерій, який викликає екзему, – це прорив у розумінні цього стану.

Виявлення відсутньої ланки міжнародною групою під керівництвом вчених Манчестерського університету може призвести до нових методів лікування іноді виснажливого стану шкіри, від якого страждають від 20 до 30% дітей.

Провідні дослідники доктор Пітер Аркрайт і доктор Джоанн Пеннок, ідентифікують “другий імуноглобулін – зв’язуючий білок” – або “Sbi” – як унікальний тригер екземи, викликаний золотистим стафілококом, також відомим як золотий стафілокок.

У статті, опублікованій в престижному журналі “Journal of Allergy and Clinical Immunology”, вони показують, що цей вид бактерій унікальний у виробництві Sbi, який викликає алергічне запалення на шкірі.

Дослідження вперше визначає Sbi як молекулу, яка викликає швидке вивільнення інтерлейкіну-33, ключового компонента імунної відповіді при дитячій екземі.

“Наше дослідження поза всякими сумнівами показує, що Sbi є основним збудником інфекції, що викликає екзему, і це неймовірно цікаво. Тепер наша мета-дізнатися більше про Sbi, щоб закласти основу для майбутнього лікування нестероїдами.”,- сказав доктор Аркрайт, який також є консультантом з дитячої алергії та імунології в Королівській дитячій лікарні Манчестера, що входить до Фонду Manchester NHS Foundation Trust.

: ukrhealth.net

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