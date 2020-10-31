Запорожский автомобильный завод остановят до конца года из-за комплектующих из России

Запорожский автозавод наладил сборку автомобилей марки Renault и Lada, часть комплектующих для которых поставляются из Российской Федерации. Узнав об этом, депутат от партии «Рідне Закарпаття» Роберт Горват заявил, что Украина не должна ввозить товары из России, поэтому данное производство следует немедленно остановить.

Если законопроект Роберта Горвата будет принят народными избранниками в руководстве страны, то уже к концу текущего года ЗАЗ (Запорожский автомобильный завод) остановится.

Согласно законопроекта, Украина должна запретить импорт машинокомплектов из России в ближайшее время. Речь идет как о готовых автомобилях, так и о комплектующих к ним. Роберт Горват сообщил, что проект нового закона он готовил вместе с другими нардепами-единомышленниками, документ уже доработан и направлен на рассмотрение премьер-министру.

Роберт Горват уверен, что Кабмин обязан предпринять все методы для продления действия постановления Правительства от 30.12.2015 № 1147, которым запрещалось ввозить на таможенную территорию Украины товары из РФ.

«Не покупать у врага – такой должна быть государственная позиция!» — уверен народный избранник.

Роберт Горват подсчитал, что с января по август текущего года ЗАЗ получил шасси с установленными двигателями и кузовов для моторных транспортных средств из Российской Федерации на сумму около 3 миллионов долларов США.

Какое решение примет Денис Шмыгаль в данном случае неизвестно, ведь остановка завода означает, что люди, рядовые граждане Украины, труженики автозавода останутся без работы и без средств к существованию.