Конституційний Суд не може приймати рішення стосовно самого себе, – секретар РНБО Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявляє, що Конституційний суд України не повинен приймати рішення щодо відповідності Конституції України законів, що регулюють підзвітність самих суддів Конституційного суду.

Про це він заявив в ефірі “Радіо Свобода”, інформує “Інтерфакс-Україна”.

“Ті рішення, які приймає Конституційний суд щодо самого себе, не можуть бути обґрунтовані юридично. Не можуть вони самі собі скасовувати заповнення декларацій, звіти перед суспільством. Вони не можуть це робити. Це політично неприпустимі речі. І тоді вони взагалі, скажімо так, вище Бога”, – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що його дивує синхронність певних подій, які сьогодні відбуваються в суспільстві. Він також підкреслив, що ситуація з Конституційним судом загалом дуже складна.