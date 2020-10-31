Повінь – зміна системи

Menu
Close

Португалия ужесточила карантин и запретила перемещение внутри страны

31.10.2020

Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом, власти Португалии решили повторить за своими соседями и ужесточить карантинные ограничения. 

Об этом сообщает Reuters.

Так, в течение пяти последующих дней в стране будет запрещено перемещение между более, чем 300 муниципалитетами. Такие меры приняты, чтобы минимизировать контакты между родственниками в канун дня Всех Святых.

Исключения сделают только для тех португальцев, которые направляются в другое регион на работу. Отметим, за последние сутки в стране стало известно о 4 656 новых пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Португалии заболело 137 272 человек, еще 2 468 скончалось. 

Сегодняшние показатели оказались для Португалии рекордными, поэтому было решено усилить карантинные меры. 

Читайте також:   Самогубство 13-річного хлопчика на Житомирщині: підліток міг складатися в «групі смерті»
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *