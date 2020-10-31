Мужчина научил сорок собирать пробки от бутылок, а теперь они убирают окрестности (видео)

Сороки довольно умны, как птицы – настолько умны, что теперь подают пример утилизации мусора.

Потрясающе видеть, как животные учатся осмысленным трюкам. Конечно, собака, которая может принести вам пиво из холодильника, тоже прекрасна, но в современном мире вы должны думать о большем.

Ханс Форсберг работает с робототехникой над промышленными приложениями для искусственного интеллекта и придумал, как он может найти хорошее применение своим знаниям и семье диких птиц, обитающих на его заднем дворе.

Поэтому он обучил дружелюбных соседских сорок приносить пробки от бутылок в обмен на еду с помощью машины, которую построил с нуля.

Сороки довольно умны, как птицы – настолько умны, что теперь подают пример утилизации мусора.

У Ганса есть задний двор, на котором проживает пара сорок, живущих там уже, кажется, целую вечность. Однажды Ганс заметил, как любопытные маленькие твари начали возиться со сложными замками на его уличных фонарях. И тут возникла мысль.

Сороки искали парафиновые свечи внутри фонарей – потому что почему бы и нет, как вороны, они любят воровать, – но Ганс подумал, что эти птицы вполне могут выполнять более важные задачи.

Поэтому он решил построить машину, с помощью которой он будет обучать птиц собирать мусор вокруг своего сада в обмен на еду. Для него это был не только свежий новый проект, но и казалось, что никто другой не пробовал делать что-то подобное раньше, так как в Интернете не было практических рекомендаций, так что все зависело от него.

Ученый-компьютерщик Ханс Форсберг построил автомат, который раздает еду в обмен на крышки от бутылок.

Всякий раз, когда сорока роняет крышку бутылки в обозначенное отверстие, она получает угощение из дозатора.

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: odnaminyta.com