Стародавні гіганти. В Антарктиді знайшли кістки величезних викопних птахів

Палеонтологи з США ідентифікували і описали найдавніші скам’янілості гігантських птахів, які мешкали на території сучасної Антарктиди.

На думку вчених з Каліфорнійського університету в Берклі, птахи з розмахом крил близько 6,4 м мешкали в районі Антарктиди близько 40 млн років тому.

Скам’янілості, виявлені в Антарктиді в 1980-х роках, лишилися від найстаріших гігантських представників вимерлої групи птахів, які патрулювали південні океани, з розмахом крил до 6,5 м, що значно перевищує розмах крил 3,5 м найбільшої сучасною птиці, мандрівного альбатроса.

Названі пелагорнісами, ці птахи зайняли нішу, дуже схожу на нішу сучасних альбатросів, і багато подорожували океанами Землі протягом як мінімум 60 млн років. Хоча набагато менша скам’янілість пелагорнісу датується 62 млн років тому, одна з недавно описаних скам’янілостей — частина пташиної лапки віком 50 млн років — показує, що більш великі пелагорніси виникли відразу після того, як життя відновилося після масового вимирання 65 млн років тому, коли вимерли динозаври. Друга скам’янілість пелагорнісу, частина кістки щелепи, датується приблизно 40 млн років тому.

«Наше відкриття скам’янілостей з його оцінкою розмаху крил від 5 до 6 метрів — майже 20 футів — показує, що птахи еволюціонували до воістину гігантських розмірів відносно швидко після зникнення динозаврів і правили океанами протягом мільйонів років», — сказав Пітер Клосс з Каліфорнійського університету в Берклі.

Скам’янілості, які описують палеонтологи, були серед багатьох, зібраних в середині 1980-х років на острові Сеймур, на півночі Антарктичного півострова, групами, очолюваними палеонтологами Каліфорнійського університету в Ріверсайді. Ці знахідки згодом були переміщені в Музей палеонтології Каліфорнійського університету в Берклі.

Клосс натрапив на зразки, оглядаючи колекції, будучи аспірантом в 2015 році. Він захистив дисертацію про прибережних морських птахів в епоху міоцену, між 17 і 5 млн років тому. Робота була заснована на зразках, знайдених ним в музейних колекціях.

«Я люблю ходити в колекції і просто знаходити там скарби. Хтось назвав мене музейної щуром, і я сприймаю це з честю. Я люблю метушитися і знаходити те, що люди не помічають», — сказав він.

Останній відомий представник пелагорнісів з’явився 2,5 млн років тому, під час зміни клімату, коли Земля охолола і почалися льодовикові періоди. Ці істоти відомі як «гострозубі» птахи через кісткові виступи або розпорки на їх щелепах, які нагадують гострі зуби, хоча це не справжні зуби, як у людей і інших ссавців.

Південні океани були майданчиком для перших видів пінгвінів, а також вимерлих родичів сучасних качок, страусів, буревісників і інших груп птахів, багато з яких жили на островах Антарктичного півострова. Нові дослідження підтверджують, що ці вимерлі хижі птахи з кістяними зубами величезних і гігантських розмірів були частиною антарктичної екосистеми протягом більш 10 млн років.

«При способі життя, схожому на життя сучасних альбатросів, гігантські вимерлі пелагорніси з їх дуже довгими загостреними крилами могли б літати над стародавніми відкритими морями, в яких ще не переважали кити і тюлені, в пошуках кальмарів і риб, ловити їх дзьобами, покритими гострими псевдозубами. Великі, майже в два рази більше альбатросів, ці гострозубі птахи були б грізними хижаками, які еволюціонували, щоб опинитися на вершині своєї екосистеми», — підкреслили автори дослідження.

: nv.ua