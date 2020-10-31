Редкий трёхколёсный компактный грузовичок Mitsubishi

Этот грузовичок был найден несколько лет назад в старом гараже, на заднем дворе дома в Спрингфилде. Типичная американская история, когда при покупке домика новые владельцы находят сюрпризы от предыдущих хозяев.

В этом случае речь идет о приятном сюрпризе, старый трёхколёсный грузовичок оказался редкой машиной японского производства, и даже в таком полуразложившемся виде он интересен любителям ретро – техники. Ведь он комплектный, а это в нашем нелегком деле уже половина успеха.

Обнаружив эту находку, Билл Батлер поначалу не знал, что это вообще за машина и что с ней делать, хотел отвезти её на ближайшую металлоприемку. К счастью, перед этим он всё же потрудился узнать о грузовичке подробнее, и узнав, что машина редкая, выбрасывать её передумал.

Риелторы помогли с контактами предыдущих владельцев дома, Билл связался с ними и сказал, что они в гараже забыли машину. Те удивились – какую?

Узнав о трёхколесном грузовике, вспомнили, и сказали, что он им не нужен и Билл может делать с ним всё что хочет. А еще через пару дней перезвонили с радостной новостью – от машины нашлись документы…

Это Mitsubishi TM15FL, трёхколёсный компактный грузовичок, максимальной грузоподъемностью в тонну. Производился в основном для внутреннего рынка Японии и некоторых стран Азии, где такой транспорт очень популярен. Версия с левым рулем очень редкая, так как в Европу машина не поставлялась, незначительная партия в шестидесятых была отправлена в США и Канаду, так что Билл в какой-то мере клад нашел. Таких машин уцелело всего несколько штук, один, насколько мне известно, найден был в Техасе.

Техническая начинка очень простая, двухцилиндровый четырёхтактный мотор с воздушным охлаждением. Рабочий объем 1.1 литр. Механическая четырёхступенчатая трансмиссия и привод на задний мост. Максимальная скорость 60 км/час.

Биллу не интересна ретро-техника, после недолгих раздумий он выставил свою находку на продажу через аукцион, где её приобрёл неизвестный покупатель, предложивший чуть больше двух тысяч долларов. Есть версия, что Mitsubishi выкупил дилер этой марки для своего выставочного зала.

Эта история окончилась хеппи-эндом, но к сожалению, так везет не всем редким машинам.

: Новости Ю