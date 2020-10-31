Я жорсткий прихильник ліквідації Конституційного Суду, – Яценюк

Лідер “Народного фронту” висловив думку, що Конституційний Суд потрібно ліквідувати взагалі.

Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

Яценюк заявив: “Рішення КСУ підриває підвалини антикорупційної реформи і взагалі прагнення України в ЄС. Нам перестануть вірити, нас перестануть пускати в Євросоюз. Ми виконали 144 пункти для того, щоб був безвіз. І тут відразу ми можемо втратити взагалі перспективу членства України в ЄС”.

“Упродовж останніх 10 років, від того моменту, коли Янукович через Конституційний суд узурпував владу, я жорсткий прихильник того, щоб ліквідувати КСУ і передати його конституційні повноваження окремій палаті Верховного суду України”, – підкреслив Яценюк.