Виновнику ДТП на Майдане сообщили о подозрении

66-летнему водителю автомобиля, который совершил масштабную аварию в центре Киева 30 октября, сообщили о подозрении. Сейчас мужчина находится в больнице под охраной.

Действия водителя, которые привели к масштабному ДТП в Киеве, правоохранители квалифицировали по части 3 статьи 286 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более людей). Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Киева.

66-летнему мужчине сообщили о подозрении. Сейчас подозреваемый находится в больнице под охраной. Вопрос об избрании ему меры пресечения – в процессе рассмотрения.

Если вину водителя докажут в суде, то наказать его могут лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового).